شكرا لمتابعة خبر عن مرافق سعود القحطاني يروي تفاصيل سقوطه الأخير على جبل سمحان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مرافق الشاعر السعودي سعود معدي القحطاني، أحمد الهنائي، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي عاشها معه في الرحلة، والتي سبقت وفاته إثر سقوطه من أعلى جبل سمحان في سلطنة عمان.

وقال الهنائي في حديثه مع قناة العربية : “في يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس أردنا القيام برحلة إلى جبل سمحان، وكان معنا الشاعر السعودي سعود القحطاني وابن عمته، وخلال سيرنا في أحد المسارات المنحدرة انزلقت قدمه من صخرة إلى الأرض لمسافة 15 متراً. كان ما زال حياً حينها، وألقينا له الماء من أعلى، لكنه نزف كثيراً من الدماء، وعندما وصلت فرق الإنقاذ حاولوا إسعافه، إلا أنه توفي عند وصوله إلى المستشفى.”

وأشار مدير قناة الأحقاف العمانية علي المعشني إلى أن الشاعر ومرافقيه تحركوا لمسافة كيلومتر أو أكثر في منحدر الجبل، وسلكوا طريقاً صعبا.

وأضاف: “وصلت فرق الإنقاذ مع طائرة مروحية، وأنزلوا الحبال، وتم العثور على الشاعر حياً لكنه كان ينزف بشدة، وتم رفعه ونقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.”

ولفت المعشني إلى أن الكهف في الجهة الجنوبية من الجبل مجهز بسياج حماية، إلا أن الشاعر ومرافقيه اختاروا طريقاً صعبا.

وتابع: “شخصياً قد لا أستطيع السير فيه، لكن السياح غالباً ما يبحثون عن مغامرة وتصوير أماكن مختلفة. وفي النهاية، ما حدث قضاء الله وقدره.”

وكان قد انتشر في وقتٍ سابق مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للشاعر سعود بن معدي القحطاني على جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، قبل أن يتعرض لحادث سقوط أودى بحياته.

ويظهر القحطاني في الفيديو وهو يسير فوق أحد الممرات الجبلية، فيما يسمع صوت أحد مرافقيه وهو يطالبه بالحذر أثناء السير.

ويُذكر أن القحطاني توفي إثر سقوطه من أحد المرتفعات، في واقعة أثارت موجة حزن بين جمهوره ومتابعيه، حيث نعاه الكثيرون بكلمات مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا :