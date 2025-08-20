تنفيذ حكم الإعدام على مدان بتهريب المخدرات في جازان من قبل وزارة الداخلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن أدين بترويج الحشيش في جازان

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا هامًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة في منطقة جازان. وفيما يلي نص البيان الصادر:

تحذير شديد اللهجة بحق المخدرات

أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية كبيرة لحماية أمن المواطنين والمقيمين من تداول المخدرات ومحاولات تهريبها. وتؤكد الوزارة على أنها ستتخذ أشد العقوبات ضد المهربين والمروجين للمخدرات، نظرًا للأضرار الجسيمة التي تلحقها بالفرد والمجتمع وتهديد حقوقهم.

تنفيذ العقوبة على المدان

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالمتهم علي بن محمد بن عبده الذروي، الذي أدين بترويج الحشيش المخدر. تم تنفيذ الحكم يوم الأربعاء 26 / 2 / 1447هـ الموافق 20 / 8 / 2025م في منطقة جازان.

نهاية قاطعة للجريمة

وفي ختام بيانها، حذرت وزارة الداخلية بأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يتورط في ترويج المخدرات. وختامًا، توجهت الوزارة بالدعاء قائلة "والله الهادي إلى سواء السبيل".

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة السعودية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وضمان سلامة المجتمع.