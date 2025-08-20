ضبط الجهات الأمنية 15 مخالفًا ومنع تهريب 161 كيلوجرامًا من القات والمخدرات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 15 مخالفًا ومنع تهريب أكثر من 161 كيلوجرامًا من القات والمخدرات

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع، حيث نجحت في عمليات متفرقة بضبط عدد من المخالفين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في مختلف المناطق.

في محافظة العارضة بجازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على 4 مخالفين يمنيين لنظام أمن الحدود أثناء محاولتهم تهريب 9 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وتم إيقافهم وإحالتهم للجهات المختصة.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في جازان على 4 مخالفين إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات المخدر، وضبطت الدوريات في عسير 3 مخالفين إثيوبيين بحوزتهم 72 كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم للجهات المختصة.

في نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، بينما أطاحت في بحرة بمواطن آخر لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام المخصصة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون مسؤولية على المبلغ.