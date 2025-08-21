شكرا لقرائتكم خبر أمانة الرياض تغلق 124 منشأة مخالفة في منفوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة منطقة الرياض، بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، حملتها الرقابية المكثفة في حي منفوحة الذي يشهد كثافة سكانية عالية ونشاطا تجاريا، وذلك بعد رصد العديد من الملاحظات، واستجابة لعدد من البلاغات التي تلقتها عبر تطبيق «مدينتي» عن مخالفات تمس سلامة الغذاء وجودة المنتجات، وتستهدف المنشآت الغذائية، ومنشآت بيع اللحوم، والمقاهي، والباعة المتجولة، وبعض المنازل التي تحولت إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية، إضافة إلى منشآت بيع التبغ.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن إغلاق 124 منشأة، وتحرير 812 إشعارا ومخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن 11 موقعا، وحجز 52 عربة وبائعا جوالا، ومصادرة وحجز وإتلاف 31,982 منتجا غير صالح للاستخدام، وإتلاف 143 كجم من مواد التبغ، ونحو 6 أطنان من المواد الغذائية، وضبط 450 مخالفة للجهات الأخرى.

وكشفت الفرق الرقابية خلال جولاتها المستمرة في الحي عن مخالفات نوعية وخطيرة، أبرزها بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، وضبط مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها للمستهلكين، ومنتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير آمنة تتسبب في تلوثها أو فسادها، وتحويل منازل إلى مستودعات أغذية، وبيع لحوم فاسدة، وعرض منتجات تبغ مغشوشة في أماكن مخالفة للأنظمة مكررة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتراخيص والاشتراطات البلدية.

واتخذت الأمانة إجراءات صارمة للتعامل مع هذه المخالفات، شملت الإنذارات، وتحرير محاضر الضبط، وفرض الغرامات، وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة، حماية للمستهلك ومنعا لتكرار هذه الممارسات.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة رقابية استباقية مستمرة تشمل جولات يومية ودورية للأحياء والمواقع ذات النشاط التجاري المرتفع، مع متابعة المنشآت المخالفة بعد الحملات للتأكد من تصحيح أوضاعها، واستخدام الأنظمة التقنية الحديثة لتوثيق ورصد المخالفات بدقة، بما يتيح سرعة التدخل ومعالجة أي خلل.