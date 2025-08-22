توزيع 2.000 سلة غذائية من قبل سلمان للإغاثة في محلية الجبلين بالسودان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها 11.200 فرد، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

جاءت هذه الخطوة ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.

يأتي هذا الدعم في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لمساعدة الشعوب المحتاجة في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز التعاون والتضامن الإنساني بين الدول.