تعزية المملكة لحكومة وشعب السودان بضحايا كارثة الانزلاق الأرضي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة.

وقد أسفر هذا الحادث الأليم عن وفاة وإصابة المئات من الأشخاص، مما دفع الوزارة للتعبير عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق في هذه اللحظات الصعبة.

وأكدت الوزارة على خالص تعازيها لأسر الضحايا، مع التمنيات الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في مواجهة هذه المحنة الصعبة.

يأتي هذا التعبير عن المواساة تعبيرا عن الروح الإنسانية السامية التي تتسم بها المملكة العربية السعودية والتزامها بتقديم الدعم والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة في الأوقات العصيبة.