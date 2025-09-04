تابع الان خبر البرنامج السعودي والبنك الدولي يبحثان تعزيز المشروعات التنموية في اليمن حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - بحث البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، آفاق التعاون المشترك وتوسيع نطاق المشروعات التنموية في اليمن، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر البرنامج بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، وعدد من مسؤولي الجانبين.

ويأتي اللقاء ضمن اجتماعات تمتد على يومين لمراجعة ما تحقق من نتائج في المشاريع القائمة، وفي مقدمتها “مشروع شريان الحياة”، الذي يمثل أحد أهم نماذج الشراكة بين البرنامج والبنك لدعم قطاع النقل الحيوي داخل اليمن.

وناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات متعددة من شأنها تحسين مستوى المعيشة والخدمات اليومية للشعب اليمني، في إطار جهود تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع المشاريع المشتركة بما يلبي الاحتياجات العاجلة للمحافظات اليمنية.

ويعمل البرنامج حاليًا، بالتنسيق مع البنك الدولي، على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل، أبرزها توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، وإعادة تأهيل طريق هيجة العبد ضمن مشروع شريان الحياة. وقد ساهمت هذه المبادرات في رفع كفاءة الطرق، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الترابط الاجتماعي، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أنجز حتى الآن أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل: التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، دعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، بما يحقق أثرًا مباشرًا في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية داخل اليمن.