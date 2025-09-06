إعلان وزير الشؤون الإسلامية عن إقامة صلاة الخسوف غداً في المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن إقامة صلاة الخسوف غداً، وذلك بناءً على التوجيهات الدينية والشرعية. من المتوقع أن يكون الخسوف ظاهراً بشكل واضح في السماء، مما يجعل هذه الصلاة من الأهمية الخاصة لدى المسلمين.

ويأتي قرار إقامة صلاة الخسوف غداً في محاولة لتعزيز الروحانية والتقرب إلى الله تعالى، ولنشر السلام والطمأنينة بين أفراد المجتمع. ويشجع وزير الشؤون الإسلامية جميع المسلمين على المشاركة في هذه الصلاة المباركة التي تعتبر فرصة للتأمل والاستجابة لنداء الدين.

وفي هذا السياق، يتمنى وزير الشؤون الإسلامية أن تكون هذه الصلاة فرصة للتواصل مع الله وللتضرع والدعاء، وأن تكون لحظة من السكينة والصفاء الداخلي. ويذكر الجميع بأهمية الالتفات إلى الله في جميع الأوقات، وبضرورة الاستماع إلى صوت القلب والروح.

نسأل الله أن يتقبل صلاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا الطاعات. وندعو الجميع للمشاركة في صلاة الخسوف غداً، ولنكن معاً في هذه الفرصة النادرة للتقرب إلى الله وللتأمل في عظمته وجلاله.