السعودية تشارك في مؤتمر حقوق الإنسان بالداخلية العربية بالغردقة

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بمدينة الغردقة المصرية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية العربية وعدد من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية. رأس وفد المملكة في المؤتمر مدير عام إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مناهل بنت عبدالرحمن، حيث استعرضت المملكة جهودها لتعزيز احترام الحقوق وحماية الإنسان.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، في كلمته الافتتاحية، أهمية جدول أعمال المؤتمر، الذي يشمل استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، وهو بند دائم يسمح سنويًا لثلاث دول بعرض تقاريرها حول الإجراءات المتخذة لتطبيق وتعزيز حقوق الإنسان داخل الأجهزة الأمنية.

وأشار كومان إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الشراكة يساهم في بناء الثقة وتعميق التعاون بين الأطراف المعنية. كما استعرض المؤتمر رؤية تطوير إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، والتي تهدف إلى مواكبة المستجدات الرقمية وتأثيرها على العمل الأمني، مع تصميم هياكل شرطية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الأمين العام أن المجلس اعتمد في دورته الحادية والأربعين، بناءً على توصية المؤتمر، الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، والتي تأتي تتويجًا لسنوات من الجهود العربية لتكريس حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.