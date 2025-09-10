تابع الان خبر ولي العهد السعودي وملك الأردن يناقشان الهجوم الإسرائيلي على قطر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة والانتهاكات الصارخة لسيادتها. وشدد الطرفان على أهمية التضامن الكامل مع قطر ودعمها في جميع الإجراءات الرامية لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها الوطنية.

وتم خلال الاتصال التأكيد على وقوف المملكة والأردن جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في الدوحة، وتنسيق المواقف العربية والدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أكدا الطرفان ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة أي تهديدات تهدد أمن الدول العربية، والعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للامتثال للقوانين والأعراف الدولية.