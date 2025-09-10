تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر مع نظيره المصري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم مع معالي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية، الدكتور بدر عبدالعاطي، لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، والذي يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأكد الطرفان على أهمية تحرك المجتمع الدولي للحد من التصرفات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وخلال الاتصال، شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تتطلب موقفًا دوليًا واضحًا لإيقاف أي أعمال تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان على مواصلة المشاورات العربية والدولية، والتعاون بين المملكة ومصر لرفع مستوى الاستجابة للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مع التركيز على حماية الأمن الإقليمي واستقرار الدول العربية.