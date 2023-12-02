بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

جولة الأهلي الأفريقية Young Africans - Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الاهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يتجه الأنظار نحو الملعب الوطني مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، حيث يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز الثقيلة في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024.

بث مباشر مباراة الأهلي الأفريقية اليوم

حقق الفريق الأحمر بداية مثالية في مرحلة المجموعات هذه المرة، بفوزه الكبير على ميدياما الغاني بنتيجة 3-0، والآن يسعى لتحقيق فوز آخر في تنزانيا لتسهيل مهمته في التأهل لربع النهائي.

ومع ذلك، يواجه الأهلي تراجعًا في النتائج على الصعيد المحلي بعد التعادل في مباراتين أمام الجونة وسموحة، مما دفع إدارة النادي إلى عقد اجتماع بين محمود الخطيب والمدير الفني مارسيل كولر لمناقشة أسباب الإخفاق وتحسين الأداء والنتائج في أسرع وقت ممكن.

ستكون مباراة يانج أفريكانز اختبارًا حقيقيًا لكولر للخروج من الأزمة الحالية، بينما يسعى خصمه لبذل قصارى جهده للفوز بالمباراة الثلاثة النقاط أو على الأقل الحصول على نقطة بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام شباب بلوزداد بنتيجة 3-0 في الجزائر.

غيابات الاهلي تؤرق مارسيل كولر

يتوجب على الأهلي التعامل مع غياب عدد كبير من اللاعبين في مباراتهم الهامة أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا. سيفتقد الفريق لنحو 10 لاعبين في هذه المباراة بسبب الإصابات وقرارات المدرب مارسيل كولر.

قائمة الغيابات تشمل محمد عبد المنعم، محمود متولي، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، أحمد عبد القادر، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، أنتوني موديست، مصطفى مخلوف، محمد زعلوك، ومعتز محمد, هذه الغيابات ناتجة عن الإصابات وقرارات فنية من قبل مارسيل كولر.

بالرغم من هذه الغيابات الهامة، فإن الأهلي ملزم بالتعامل مع هذا التحدي والسعي لتحقيق النتيجة الإيجابية في المباراة. سيكون على المدرب واللاعبين البديلين أن يعملوا بأقصى طاقتهم وقدراتهم لتعويض هذه الغيابات وتحقيق الفوز في المباراة المهمة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

تقام المباراة بين النادي الأهلي ويانج أفريكانز في ملعب بين يامين مكابا في تنزانيا، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023/2024. ستقام المباراة في مساء اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر.

بث مباشر مباراة الاهلي ويانج أفريكانز يلا شوت

سيكون موعد المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما بالنسبة لتونس والمغرب والجزائر، سيكون موعد المباراة في الساعة الخامسة مساءً.

يترقب عشاق الأهلي هذه المباراة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المجموعة، بينما يسعى يانج أفريكانز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وتحسين وضعه في المجموعة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا؟

تُقدم قنوات بين سبورت القطرية بث مباشر مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، تمتلك beIN Sports حقوق البث الحصرية لمباريات دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن البث سيكون عبر قنواتها المشفرة وليس القنوات المفتوحة.

ستتمكن من مشاهدة المباراة مباشرة عن طريق التوجه إلى قناة beIN Sports 6 وضبط تردده وفقًا للجدول التالي:

تردد قناة beIN Sports 6:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في أبطال إفريقيا 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز متاحًا بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر

حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

أفصح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، حيث سيكون الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه هو الشخص الذي سيقود المباراة.

وسيتم دعمه بفريق تحكيم يتألف من حمدين ديبا كمساعد أول، ويوسف محمد كمساعد ثانٍ، وموسى ديوا كحكم رابع.

يجدر بالذكر أن الحكم عبد العزيز بوه سبق له أن أدار مباراة الأهلي والهلال السوداني في النسخة السابقة من دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.



ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي المصري 3 نقاط (+3 فارق أهداف) 2- ميدياما الغاني 3 نقاط (-2 فارق أهداف) 3- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط (+2 فارق أهداف) 4- يانج أفريكانز التنزاني 0 نقاط (-3 فارق أهداف)

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا.

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز

وفيما يتعلق بتاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، فقد تقابل الفريقان على مدار 10 مباريات، وقد حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، أما يانج أفريكانز، فقد نجح في الفوز على الأهلي مرة واحدة فقط خلال تاريخ مشاركتهما في دوري الأبطال.

الأهلي ضد يانج أفريكانز.. فرصة ذهبية

يوجد فرصة ذهبية للأهلي في مباراته مع يانج أفريكانز اليوم، حيث يمكن للفوز أو التعادل أن يضع الفريق الأحمر في الصدارة الوحيدة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت بث مباشر

يأتي ذلك بعد خسارة شباب بلوزداد الجزائري أمس الجمعة أمام ميدياما الغاني بهدفين مقابل هدف، مما أدى إلى تغيير كبير في ترتيب مجموعة الأهلي. حاليًا، يتساوى الأهلي وشباب بلوزداد وميدياما بثلاث نقاط لكل فريق، ونحن في انتظار نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة يانج أفريكانز