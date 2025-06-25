شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار يخوض تدريبات فردية استعدادا للعودة للزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض سيد نيمار، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذي انتهت إعارته للبنك الأهلي بنهاية الموسم، تدريبات فردية بشكل يومي استعدادا للعودة لصفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ورغم حصول لاعبي الكرة على إجازة نهاية الموسم، إلا أن سيد نيمار حرص على التدرب بشكل يومى مع مدرب متخصص من أجل التجهيز للمشاركة فى فترة إعداد الزمالك، ويصبح على أتم الاستعداد لإثبات نفسه مرة أخرى.

وأصبح سيد نيمار أقرب العائدين لصفوف القلعة البيضاء بالموسم الجديد، خاصة بعد تألق اللاعب مع فريق البنك، ونجح في الظهور بمستوى مميز خلال فترة إعارته.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة التخطيط مصير سيد نيمار، خاصة أن الأمر سيتم عرضه على الجهاز الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه لتولى المهمة، على أن يكون القرار النهائي بيد المدير الفني الجديد.