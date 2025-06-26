شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك مع ياسين مرعى لضمه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من ياسين مرعي مدافع فاركو، موقف اللاعب من العروض المقدمة له، في ظل اهتمامي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المصدر أن الموقف لم يحسم حتى الآن سواء بالانتقال للأهلي أو الزمالك، في ظل اهتمام الناديين بضمه، وعدم حسم الأمر من قبل إدارة نادي فاركو.

وأكد المصدر أن جون إدوارد المشرف السابق على الكرة بالنادي السكندري والمدير الرياضي الحالي بنادي الزمالك يرغب في انضمام اللاعب إلى القلعة البيضاء، مستغلا علاقته الطيبة مع اللاعب.

وشدد المصدر على أن ياسين مرعي لا يفضل نادي على الآخر ويترك الأمر لمن يحسم المفاوضات وينهي الصفقة مع مسئولي نادي فاركو، حيث ينصب تركيز اللاعب على اللعب لأي ناد يكون بحاجة إليه ويساعده على تحقيق حلمه في الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة القادمة.