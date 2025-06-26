مونديال الأندية: إنتر يقصي ريفر بلايت ويتجنب مواجهة دورتموند

الرياص - اسماء السيد - سياتل (الولايات المتحدة) : تصدر إنتر ميلان الإيطالي المجموعة الخامسة وتجنب مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في ثمن نهائي مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد فوزه على ريفر بلايت الأرجنتيني 2 0 الأربعاء على ملعب لومين فيلد في سياتل، ضمن الجولة الثالثة.

سجل الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو هدف المباراة الأول في الدقيقة 72 بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة من البديل الكرواتي بيتار سوشيتش، وأضاف أليساندرو باستوني هدفا ثانيا بمجهود فردي رائع وتسديدة من على خط منطقة الجزاء (90+3).

واعتلى إنتر الصدارة بسبع نقاط، ورافقه مونتيري المكسيكي بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 4 0.

وسيلتقي وصيف دوري أبطال أوروبا، مع فلوميننسي البرازيلي الإثنين على ملعب بانك أوف أميريكا في شارلوت، فيما يواجه مونتيري دورتموند الفائز على أولسان الكوري الجنوبي، الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

وكان ريفر بلايت خارج الحسابات بعد تقدم مونتيري بهدفين نظيفين في المباراة الثانية، وذلك بسبب تعادل الفرق الثلاثة بعدد النقاط، وتفوّق إنتر على الفريق الأرجنتيني بعدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق عينها.

واحتاج ريفر بلايت إلى التعادل 2 2 بعد تقدم مونتيري 3 0 في الشوط الأول، حتى يرافقه إلى دور الـ16.

إلا أن النتيجة في المباراة الثانية كانت تعني أن إنتر في المركز الثاني، ما دفعه إلى الضغط للفوز في مباراته.

وبدا أن ريفر بلايت لن يتأهل بعد طرد المدافع لوكاس مارتينيس كواترا ببطاقة حمراء مباشرة إثر عرقلته الأرميني هنريك ميخيتاريان في الدقيقة 66، قبل ست دقائق من تسجيل إنتر الهدف الأول مستغلا النقص العددي.

وطُرد غونسالو مونييل من ريفر بلايت في الدقيقة 90+6 ببطاقة صفراء ثانية.

وشهدت المباراة مشاركة أولى للظهير الهولندي دنزل دامفريس الذي غاب عن إنتر في أول مباراتين بسبب الإصابة.