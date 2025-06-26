شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يكرم والد محمد صلاح ويهديه درع النادي والان مع تفاصيل الخبر

كرم مسؤولو المقاولون العرب، صلاح غالي، والد النجم المصري والعالمي محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي على هامش اختبارات الناشئين الخارجية بمحافظة الغربية فى قرية نجريج على ملعب محمد صلاح، وقام مسؤولو المقاولون بإهداء والد النجم المصري درع النادي.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وقطاع الناشئين على توسيع قاعدة الاختبار والاختيار وفي خطوة جديدة تعكس ارتباط النادي بأساطيره لاسيما النجم العالمي محمد صلاح.

وتأتي الخطوة بالتنسيق مع والد النجم العالمي صلاح غالي لإقامة الاختبارات في مسقط رأس فخر المقاولون العرب وعلى ملعبه الذي يحمل اسمه.

من جديد عاد المقاولون العرب إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين، ليظهر في الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

يرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.