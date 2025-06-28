الامارات | تشلسي يصطدم ببنفيكا.. ومواجهة برازيلية خالصة في ثمن النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتظر تشلسي الإنجليزي بطل مسابقة كونفرنس ليغ، قمة نارية أمام بنفيكا البرتغالي، من أجل بلوغ ربع نهائي مسابقة كأس العالم للأندية في كرة القدم اليوم السبت في شارلوت، فيما يصطدم بالميراس ببوتافوغو في مواجهة برازيلية خالصة في الدور ثمن النهائي في فيلادلفيا.

وقبل مواجهة فلامنغو البرازيلي في الجولة الثانية من مونديال الأندية، خسر تشلسي مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات ضمن مختلف المسابقات، في طريقه إلى التتويج بلقب كونفرنس ليغ، وحجز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سقوطه مفاجئاً أمام المدرب فيليبي لويس، لاعبه السابق الذي قاد فلامنغو إلى تصدر المجموعة الرابعة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على الفريق اللندني، لكن ذلك ربما كان في مصلحة الأخير الذي تجنّب مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

ونجحت الأندية البرازيلية الأربعة في تخطي الحواجز والتأهل إلى ثمن النهائي، لكن أحدها على الأقل سيودّع من هذا الدور، خلال مواجهة محلية بامتياز بين بالميراس وبوتافوغو على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

وستكون هذه المواجهة ثأرية بالنسبة إلى بالميراس متصدر المجموعة الأولى، بعدما أقصاه بوتافوغو من ثمن نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في طريقه إلى تحقيق اللقب عام 2024.

وسبق أن تواجه الفريقان في 41 مناسبة حقق فيها بالميراس 18 فوزاً، مقابل 12 لبوتافوغو و11 تعادلاً.

لكن تفوّق بالميراس التاريخي لم يفده في آخر خمس مواجهات لم ينجح بالفوز فيها، بل خسر ثلاث مرات إلى جانب تعادلين.