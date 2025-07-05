الامارات | ووكر يعود إلى الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع المدافع الدولي الإنجليزي كايل ووكر عقداً لسنتين مع بيرنلي العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في كرة القدم (برميرليغ)، مقابل صفقة مقدّرة بخمسة ملايين جنيه استرليني (6.8 ملايين دولار).

وخاض اللاعب المخضرم، البالغ 35 عاما، 410 مباراة في دوري النخبة محرزا لقبه ست مرات مع مانشستر سيتي، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا المرموق مع «سيتيزنز».

وأمضى النصف الثاني من موسم 2024-2025 معاراً إلى ميلان الإيطالي الذي لم يفعل خيار تثبيت عقده.

وكان عقد ووكر الذي انضم إلى سيتي في عام 2017 سينتهي مع ختام موسم 2025-2026.

وقال الظهير الأيمن في بيان نشره بيرنلي السبت «أنا سعيد للحضور هنا. عندما تحدثت مع (المدرب) سكوت باركر واستمعت إلى خططه للموسم المقبل، اغتنمت الفرصة وانضممت إلى الفريق».