اخبار الرياضه

الامارات | ووكر يعود إلى الدوري الإنجليزي

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | ووكر يعود إلى الدوري الإنجليزي 1/2
  • الامارات | ووكر يعود إلى الدوري الإنجليزي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ووكر يعود إلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع المدافع الدولي الإنجليزي كايل ووكر عقداً لسنتين مع بيرنلي العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في كرة القدم (برميرليغ)، مقابل صفقة مقدّرة بخمسة ملايين جنيه استرليني (6.8 ملايين دولار).
وخاض اللاعب المخضرم، البالغ 35 عاما، 410 مباراة في دوري النخبة محرزا لقبه ست مرات مع مانشستر سيتي، كما توّج بلقب المرموق مع «سيتيزنز».
وأمضى النصف الثاني من موسم 2024-2025 معاراً إلى ميلان الإيطالي الذي لم يفعل خيار تثبيت عقده.
وكان عقد ووكر الذي انضم إلى سيتي في عام 2017 سينتهي مع ختام موسم 2025-2026.
وقال الظهير الأيمن في بيان نشره بيرنلي السبت «أنا سعيد للحضور هنا. عندما تحدثت مع (المدرب) سكوت باركر واستمعت إلى خططه للموسم المقبل، اغتنمت الفرصة وانضممت إلى الفريق».

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا