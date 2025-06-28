الارشيف / اخبار الرياضه

مونديال الأندية: بنفيكا يجدد عقد أوتامندي قبل مواجهة تشلسي

0 نشر
0 تبليغ

مونديال الأندية: بنفيكا يجدد عقد أوتامندي قبل مواجهة تشلسي

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : جدد بنفيكا البرتغالي عقد مدافعه الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتامندي لعام إضافي حتى حزيران/يونيو 2026، بحسب ما أعلن النادي الجمعة قبل ساعات من مواجهة تشلسي الإنكليزي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وبموجب العقد الجديد، سيخوض أوتامندي، بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في 2022، موسمه السادس مع فريق "النسور".

وقال اللاعب البالغ 37 عاما في مقطع فيديو نشره بنفيكا للإعلان عن التجديد "ما زلت أملك نفس الطموح ونفس الدافع كعادتي. نحن معا، دائما ندافع عن الشعار الذي يمثلنا، وسنقاتل بكل ما لدينا".

ويُعد أوتامندي قائد الفريق، وقد سجل 15 هدفا في 231 مباراة بقميص بنفيكا الذي تُوّج معه بلقب الدوري في موسم 2022 2023.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا