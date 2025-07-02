الانكليزي كوانساه من ليفربول الى باير ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : أعلن باير ليفركوزن وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع مدافع ليفربول جاريل كوانساه حتى صيف 2030.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وألمانية أن قيمة صفقة كوانساه المتوج مع ليفربول بلقب الدوري ومنتخب بلاده بكأس أوروبا تحت 21 عاما نهاية الشهر الماضي، بلغت 40 مليون يورو بينها 10 ملايين كمكافآت، مما سيجعلها الأغلى في تاريخ النادي المتوج بلقب الدوري موسم 2023 2024، متقدما على 32 مليون يورو التي دفعها لضم كريم ديميرباي من هوفنهايم في صيف 2019.

وأوضحت صحيفة "كيكر" الألمانية وموقع "ذي أثلتيك" البريطاني أن العقد يتضمن خيار إعادة الشراء بقيمة تزيد عن 60 مليون يورو، سيكون بإمكان ليفربول تفعيله اعتبارا من صيف 2027 لاستعادة خدمات كوانساه الذي سيخلف القائد الدولي جوناثان تاه المنتقل الى بايرن ميونيخ.

ويغادر كوانساه نادي ليفربول الذي انضم إليه في سن الخامسة عام 2008 وتدرج في فرق الشباب ثم مركز التكوين قبل أن يخوض مباراته الاولى مع الفريق الاول في عام 2023.

وشارك كوانساه في 58 مباراة مع ليفربول، وفاز معه بكأس الرابطة عامي 2022 و2024، بالإضافة إلى لقب الدوري الموسم الماضي.

وخاض كوانساه 13 مباراة فقط في الدوري موسم 2024 2025 بينها أربع مباريات أساسيا، حيث اعتمد المدرب الهولندي آرنه سلوت على مواطنه القائد فيرجيل فان دايك والفرنسي ابراهيما كوناتيه في مركز قلب الدفاع.

وقال المدير الرياضي لباير ليفركوزن سايمون رولفز إن كوانساه "قدَّم في دفاع ليفربول الذي يضم لاعبين من الطراز العالمي، أداء رائعا. مع جاريل، يكتسب دفاعنا ديناميكية وسرعة وصلابة في المواجهات الثنائية"، معتبرا أن كوانساه "أحد أبرز المدافعين الواعدين الإنكليز".

وشارك كوانساه في حزيران/يونيو الماضي في جميع المباريات الست لمنتخب إنكلترا تحت 21 عاما في طريقه إلى لقب كأس أوروبا في سلوفاكيا، بفوزه على ألمانيا 3 2 بعد التمديد في المباراة النهائية.

قال كوانساه: "لقد شُرح لي بوضوح خلال المفاوضات الأهداف الطموحة هنا. إنه دور وتحدٍّ كبيرٌ لي أن أكون جزءًا من إعادة بناء ليفركوزن الحالية".