بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى الدور الثالث من دون عناء

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف سادسا، الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السادسة عشرة تواليا بفوزه من دون عناء على البريطاني دانيال إيفانز 6 3 و6 2 و6 0 الخميس.

واحتاج ابن الـ38 عاما، الساعي إلى أن يصبح أول من يتوج بـ25 لقبا في البطولات الكبرى إن كان عند الرجال أو السيدات، في حقبة الاحتراف أو الهواة، وبالتالي فض الشراكة مع الأسترالية مارغاريت كورت، إلى ساعة و47 دقيقة كي يحسم مواجهته مع المصنف 154 عالميا.

ويلتقي الصربي، الغائب عن منصة التتويج في الـ"غراند سلام" منذ لقبه الرابع والعشرين الأخير عام 2023 حين توج بطلا لفلاشينغ ميدوز الأميركية للمرة الرابعة في مسيرته، في الدور الثالث مع مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش الفائز على الهولندي يسبر دي يونغ 1 6 و6 3 و6 2 و6 4.

وفي ظل صعود نجم الإسباني كارلوس ألكاراس، بطل العامين الماضيين، والإيطالي يانيك سينر، تضاءلت حظوظ ديوكوفيتش باحراز لقبه الخامس والعشرين قبل الاعتزال، لكنه سيحاول جاهدا في هذه النسخة أن يحرز اللقب للمرة الثامنة في ملاعب نادي عموم إنكلترا ومعادلة رقم فيدرر، لاسيما أنها قد تكون مشاركته الأخيرة.

وبعدما عانى في الدور الأول خلال فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر بأربع مجموعات من مشاكل في المعدة، بدا ديوكوفيتش في كامل عافيته الخميس ضد إيفانز في طريقه لتحقيق انتصاره الـ99 في البطولة الإنكليزية.

وقال الصربي بعد فوزه الأول على إيفانز من أصل مواجهتين بينهما، إن الوصول إلى الانتصار الـ99 "يعني أني العب كرة المضرب منذ فترة طويلة!"، مضيفا "لكني ما زلت أستمتع بها. هذا الملعب أعطاني الكثير. تحمل ويمبلدون مكانة خاصة في قلبي. أي انجاز تاريخي يحقق هنا سيحمل طابعا خاصا بالتأكيد".

خسر ديوكوفيتش أمام ألكاراس في نهائي ويمبلدون عامي 2023 و2024 وحُرِم من معادلة رقم فيدرر، وبالتالي "أنا مدرك لما هو على المحك كانجاز تاريخي. أفكر في الإنجازات الكبيرة التي يُمكنني تحقيقها في هذه البطولة"، وفق ما قال، مضيفا "لا أفكر في الأمر الآن. أعتقد أن ذلك سيحصل عندما أحتسي كأس مارغريتا على الشاطئ مع فيدرر ونادال!"، أي بعد الاعتزال.

وفي ابرز النتائج الأخرى، بلغ الدور الثالث الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر بفوزه على الفرنسي أرتور كازو 4 6 و6 2 و6 4 و6 0، والتشيكي ياكوب منشيك الخامس عشر بفوزه على الأميركي ماركوس جيرون 6 4 و3 6 و6 4 و7 6 (7 4)ز

ولدى السيدات، بلغت الروسية الشابة ميرا أندرييفا المصنفة سابعة الدور الثالث بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6 1 و7 6 (7 4)، لتلتقي الأميركية هايلي بابتيست الفائزة على الكندية فيكتوريا مبوكو 7 6 (8 6) و6 3.