الامارات | الوصــل ينــافس الريان القطري على ضم الفلسطيني وسام أبوعلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مصرية أن الوصل دخل في منافسة قوية مع الريان القطري لضم مهاجم الأهلي، الفلسطيني وسام أبوعلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت قناة النهار أن الأهلي المصري فتح الباب أمام رحيل المهاجم الفلسطيني، لافتة إلى أن المنافسة الأقوى حالياً بين الوصل والريان.

وأشارت إلى أن «الإمبراطور» رفع عرضه إلى نحو ثمانية ملايين دولار، بينما تجاوز عرض الريان القطري الرقم نفسه، وفي المقابل تقدّم نادٍ من الدوري الأميركي بعرض تبلغ قيمته ستة ملايين دولار.

وأضافت: «وسام أبوعلي يميل للعرض الأميركي، لكن في الوقت نفسه لا يمانع في الانتقال إلى الوصل أو الريان، خصوصاً أن الأهلي المصري سيوافق على العرض المادي الأكبر في المقام الأول».

وتابعت: «المهاجم الدولي أبلغ إدارة النادي المصري برغبته في الرحيل، على الرغم من محاولات الإبقاء عليه في الموسم المقبل، وتأجيل فكرة الرحيل إلى ما بعد الصيف الجاري، لكن اللاعب مازال مُصـرّاً على هذه الخطوة، بسبب قوة العروض التي وصلت إليه، حيث تضمنت إغراءات مالية كبيرة له». ولفتت إلى أن بعض هذه العروض وصل إلى مبلغ لا يقل عن أربعة ملايين دولار سنوياً يحصل عليها وسام أبوعلي، الأمر الذي جعل اللاعب يطلب الرحيل، خصوصاً أن راتبه في الأهلي لا يتعدى مليون دولار.

وواصلت: «أمام هذه الرغبة الكبيرة في الرحيل، تراجع مسؤولو النادي عن قرارهم السابق بعدم بيع اللاعب، وقرروا الموافقة على أعلى عرض مالي يأتي له، حيث تتنافس على ضمه حالياً كثير من الأندية الخارجية، أبرزها الريان القطري والوصل الإماراتي، ونادٍ أميركي، وعروض أخرى من السعودية وأوروبا، لكنها أقل جدية من العروض الثلاثة السابقة».

يذكر أن وسام أبوعلي انضم إلى الأهلي في يناير 2024 قادماً من نادي سيريوس السويدى، وقدّم نسخة مميزة خلال موسم ونصف الموسم، حيث لعب 60 مباراة قدّم فيها 48 إسهاماً تهديفياً، بإحرازه 38 هدفاً، وصناعة 10 آخرين.