المخضرم البوسني دجيكو يعود الى إيطاليا من بوابة فيورنتينا

الرياص - اسماء السيد - روما : عاد المهاجم المخضرم الدولي البوسني إدين دجيكو إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة فيورنتينا بعدما أعلن الأخير انضمامه الى صفوفه الخميس.

وقال فيورنتينا في بيان له "وقع إدين دجيكو، المولود في سراييفو في 17 (آذار) مارس 1986، عقدًا يربطه بالنادي الأرجواني حتى 30 (حزيران) يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي في ظل ظروف معينة".

ودافع ديجو سابقا عن ألوان روما وإنتر ميلان قبل الرحيل الى تركيا في الموسمين الماضيين للدفاع عن ألوان فنربهتشه حيث انتهى عقده هذا الصيف بعدما سجل 46 هدفا في 99 مباراة في مختلف المسابقات.

ويعرف الدولي البوسني (141 مباراة دولية و68 هدفًا) والذي لعب مع فولفسبورغ الألماني (2007 2010) ومانشستر سيتي الانكليزي (2010 2015)، الدوري الإيطالي جيدا، حيث ارتدى قمصان روما من 2015 إلى 2021، ثم إنتر ميلان من 2021 إلى 2023.

وفي إيطاليا، فاز بكأس إيطاليا مرتين مع إنتر (2022، 2023) واحتل صدارة هدافي الدوري في موسم 2019 2020 برصيد 29 هدفًا.

واحتل فيورنتينا المركز السادس في البطولة الإيطالية الموسم الماضي، وهو ما سيسمح له بالمنافسة في مسابقة كونفرنس ليغ.

ولا يزال فيورنتينا يبحث عن مدرب بعد الرحيل المفاجئ لرافاييلي بالادينو الذي مدد عقده حتى عام 2027 قبل أسابيع قليلة من إعلان رحيله.