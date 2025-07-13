الامارات | إنريكي: سر نجاح سان جرمان في «الجماعية» وليس النجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب باريس سان جرمان لويس إنريكي أن مفتاح طفرة فريقه يكمن في الروح الجماعية وليس الاعتماد على التألق الفردي، إذ يستعد بطل فرنسا وأوروبا لمواجهة تشلسي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم.

وأشرف لويس إنريكي على تحول كبير في باريس سان جرمان بعدما استبدل النجوم المغادرين نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي بفريق ديناميكي وشاب يجسد فلسفته الكروية الشاملة.

وقلل إنريكي خلال مؤتمر صحافي من أهمية التلميحات حول كونه الشخصية المركزية في الفريق، وأشاد بدلاً من ذلك بالتزام اللاعبين بتحقيق هدف مشترك.

وقال إنريكي «لست نجماً.. أنا أحب عملي. أستمتع بمسيرتي المهنية خاصة في الأوقات الصعبة. عندما لا تسير الأمور على ما يرام أشعر بتحسن.. من الجيد أن تسير الأمور على ما يرام، لأن أفضل ما في الفوز هو إسعاد جماهيرنا. كنت أفضل بكثير عندما تعرضت للنقد مقارنة بتلقي الثناء». وألمح لويس إنريكي، الذي قاد برشلونة سابقاً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى أن هذا الموسم قد يكون بين الأفضل في مسيرته التدريبية لكنه أكد أن النجاح لن يتحدد إلا بعد نهائي اليوم.

وقال: «ربما يكون هذا أفضل موسم في مسيرتي التدريبية، لكن لايزال أمامنا نهائي للفوز به. عندما نفوز سنتحدث عنه».

وسلط المدرب الإسباني الضوء أيضاً على الطبيعة المتقلبة لكرة القدم، وضرب المثل بمعاناة مانشستر سيتي الأخيرة كقصة تحذيرية.

وأوضح: «رأينا مانشستر سيتي على سبيل المثال. فازوا بكل شيء العام الماضي ثم خسروا 10 مباريات.. بيب غوارديولا لايزال أفضل مدرب في العالم، ولايزالون ينتقدونه بشكل كبير، لذلك أفضل النقد على المديح لأنه يجعلك تشعر بالتواضع. إنه الواقع».

وجدد لويس إنريكي رؤيته لنهج يضع الفريق في المقام الأول، قائلاً: «يجب أن نكون فريقاً يضم 11 نجماً وليس نجماً واحداً أو اثنين فقط، ولا حتى 11 ربما 13 أو 15 نجماً.. النجم الحقيقي يجب أن يكون الفريق بالكامل. هذا ما يجسده نادينا. سنخسر مجدداً قريباً بالتأكيد. نريد نجوماً لكن في خدمة الفريق».