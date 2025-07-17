بطولة إيطاليا: نابولي يواصل تعاقداته بضم الدولي الهولندي لانغ

الرياص - اسماء السيد - روما : واصل نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد بإعلان تعاقده الخميس مع المهاجم الدولي الهولندي نوا لانغ قادما من أيندهوفن.

وقال النادي الجنوبي الذي يشرف على تدريبه أنتونيو كونتي، في بيان مقتضب "يعلن نابولي عن تعاقده بشكل دائم مع اللاعب نوا نويل لانغ".

وذكرت الصحافة الإيطالية أن نابولي دفع 25 مليون يورو مقابل الجناح البالغ من العمر 26 عاما والذي تخرج من أكاديمية الغريم أياكس أمستردام قبل أن يدافع عن ألوان كلوب بروج البلجيكي (2021 2023).

وسجل لانغ 15 هدفا في 40 مباراة في الدوري مع أيندهوفن الذي انتقل إليه منذ عام 2023.

وينضم لانغ (14 مباراة دولية، ثلاثة أهداف) إلى الدولي البلجيكي كيفن دي بروين المنضم الى نابولي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الانكليزي.

ويخوض نابولي مفاوضات متقدمة مع أودينيزي لضم مهاجم آخر، هو الدولي لورينسو لوكا مقابل 35 مليون يورو، كما يستهدف أيضا التعاقد مع مدافع بولونيا الهولندي الآخر سام بيوكيما (30 مليون يورو).