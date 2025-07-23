الإيرلندي فيرغوسون من برايتون الى روما على سبيل الإعارة

الرياص - اسماء السيد - لندن : انتقل المهاجم الإيرلندي الدولي إيفان فيرغوسون من برايتون الإنكليزي الى روما الإيطالي، كما أعلن الناديان الاربعاء.

وظهر فيرغوسون (20 عاما) الى الأضواء في سن صغيرة بتسجيله 10 أهداف في صفوف برايتون موسم 2022 2023 الذي شهد أيضا خوضه باكورة مبارياته الدولية مع منتخب بلاده.

سجل ثلاثية في مرمى نيوكاسل عندما كان في الثامنة عشرة، قبل أن يتراجع مستواه بسبب الاصابات المتتالية التي تعرض لها.

وعموما، خاض فيرغوسون 80 مباراة في صفوف برايتون وسجل 17 هدفا وأعير الموسم الماضي الى وست هام اللندني وخاض في صفوفه 8 مباريات من دون ان يسجل أي هدف.

وقال روما في بيان "نادي روما سعيد باعلان التعاقد مع ايفان فيرغوسون من برايتون. سينتقل فيرغوسون الى روما على سبيل الإعارة مع امكانية الشراء".

أما مدرب برايتون الألماني فابيان هورتسيلير فقال "عانى فيرغوسون من أوقات صعبة خلال الموسم الماضي لا سيما في ظل الاصابات التي لم تسمح له بخوض سلسلة طويلة من المباريات".