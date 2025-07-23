البرتغالي كونسيساو ينتقل نهائيا الى يوفنتوس

الرياص - اسماء السيد - روما : انضم الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو كونسيساو رسميا الى يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2030 بعد ان أمضى في صفوف الأخير الموسم الماضي على سبيل الاعارة من بورتو البرتغالي، كما أعلن النادي الشمالي العريق الاربعاء.

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان "يعلن يوفنتوس عن توصله الى اتفاق مع بورتو يقضي بالحصول على خدمات فرانسيسكو كونسيساو بشكل رسمي".

وكشف يوفنتوس، النادي الإيطالي الوحيد المدرج في البورصة، انه دفع مبلغا مقداره 30.4 ملايين يورو (نحو 35 مليون دولار) تسدد على أربع دفعات" بالإضافة الى 1.6 مليون مكافآت ومحفزات.

وسجل كونسيساو وهو نجل سيرجيو كونسيساو لاعب المنتخب البرتغالي سابقا ومدرب ميلان الإيطالي الموسم الماضي، 7 أهداف في 40 مباراة خاضها مع يوفنتوس الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وبحسب الصحف المحلية، فان يوفنتوس بصدد اتمام صفقة اخرى من بورتو ايضا تتعلق بالظهير الأيمن جواو ماريو مقابل 16 مليون يورو.

ويأمل يوفنتوس الاحتفاظ بمهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني موسما اضافيا بعد الانتقال اليه في سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الاعارة من باريس سان جرمان.