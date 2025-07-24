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أول تعليق من ديانج بعد انضمام زيزو للأهلي

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أول تعليق من ديانج بعد انضمام زيزو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أليو ديانج، لاعب منتخب مالي والمحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، عن رد فعله بعد انضمام اللاعب أحمد السيد زيزو للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف الزمالك.

وأكد ديانج خلال ظهوره على قناة الأهلي أنه لم يكن يتوقع انضمام زيزو للفريق بعد رحيله عن الزمالك واللعب معاً في فريق واحد.

وقال ديانج: "لم أتوقع ذلك إطلاقًا، كانت مفاجأة بالنسبة لي، وعندما رأيته معنا، قلت: "واو!" من شدة سعادتي".

كما تحدث ديانج عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وقال:"كنت أتمنى الحصول على دقائق أكثر في بطولة كأس العالم للأندية، لكنني راضٍ بما تحقق، وسأواصل العمل الجاد لإثبات نفسي أكثر داخل الملعب."

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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