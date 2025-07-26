شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الكوكي يرفع الحمل البدني للاعبي المصري قبل ودية الترجي والان مع تفاصيل الخبر

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، رفع الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات بمعسكر سوسة فى تونس استعداداً للموسم الجديد، وأدى لاعبو المصري مراناً بدنياً قوياً استعداداً للمباراة الودية الثالثة للفريق البورسعيدي بالمعسكر، والتي تجمعه غداً الأحد أمام الترجي التونسي.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو النادي المصري الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، وذلك لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

كما يعمل مسئولو المصري لحسم ملف التدعيمات تمهيدا لقيد اللاعبين الجدد بالقائمة الأفريقية للفريق في أغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين أمام، الصفاقسي، ثم النجم الساحلي في معسكر تونس، حيث تعادل الفريق البورسعيدي في اللقاء الأول بهدف لمثله، ثم خسر فى الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، واعتمد الكوكي فى كلتا المباراتين على اللعب بتشكيلتين مختلفتين فى الشوطين الأول والثاني، وذلك لمنح جميع اللاعبين فرصة الظهور وإثبات الذات.

ويبحث مجلس المصري تعيين رئيس جديد للجنة التخطيط بالنادي، وذلك بعد وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط السابق، والذي ودع عالمنا الأربعاء قبل الماضي عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري، قد قرر في وقت سابق تعيين ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بحضور كامل أبو علي، رجب عبد القادر، الحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي، محمد موسى عضو مجلس إدارة المصرى والمشرف على الفريق الأول، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة، واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.