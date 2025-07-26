شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أحمد حسن ناشئ المنيا على طريق محمد صلاح مع نادي البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الناشئ حسن أحمد حسن، لاعب فريق 2012 بنادي البنك الأهلي، حديث مواقع السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة، بعد انتشار قصته، حيث يسافر من المنيا إلى القاهرة للتدريب بنادي البنك الأهلي بشكل يومي، وهو ما أثار إعجاب المتابعين مطالبين البنك الأهلي بتوفير إقامة له.



حسن أحمد حسن ناشئ المنيا من داخل القطار

ناشئ المنيا على طريق محمد صلاح

وأعادت قصة ناشئ المنيا كواليس قصة النجم المصري والعالمي محمد صلاح الذي بدأ مشواره بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وكان مضطراً فى بداية مشواره للسفر يومياً من الغربية إلى القاهرة للتدريب فى قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يخوض مسيرته الاحترافية المميزة مع نادي ليفربول الإنجليزي ويحطم الأرقام القياسية.



محمد صلاح مع ناشئي المقاولون

البنك الأهلي يعلن استضافة اللاعب

في استجابة سريعة، أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قرر استضافة ناشئ النادي حسن أحمد حسن، المغترب من المنيا، بمقر النادي بالقاهرة، وذلك بعد انتشار قصة اللاعب عبر السوشيال ميديا.

وقال أشرف نصار، فى تصريحاته، وجهت مدير قطاع الناشئين بالنادي للتواصل مع أسرة اللاعب الناشئ، وسيتم استضافته بالنادي خلال الساعات المقبلة، وهذه العناصر نهتم بها وندعمها وسأقابل اللاعب بنفسي بعد وصوله إلى النادي.

