شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بيراميدز فى الجولة الخامسة للدورى 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الاندية يوم 30 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من عمر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2026.

يقام لقاء الأهلي وبيراميدز في استاد القاهرة في الثامنة مساء الإثنين الموافق 30 / 8/ 2025.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، الأحد، مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري الأول لمسابقة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وأسفرت القرعة عن خوض الأهلي أولي مبارياته فى الموسم الجديد أمام فريق مودرن سبورت.

جاء ترتيب مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري المصري الممتاز كالتالي:



الجولة الأولي: الأهلي ضد مودرن سبورت



الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو

الجولة الثالثة: الأهلي.. "باي" ــ راحة من المباريات

الجولة الرابعة: الأهلي ضد المحلة

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز

الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي

الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا

الجولة الثامنة الأهلي ضد حرس الحدود

الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك

الجولة العاشرة: الأهلي ضد كهربا الإسماعيلية

الجولة الحادية عشرة: الأهلي ضد الاتحاد السكندري

الجولة الثانية عشرة: الأهلي ضد بتروجت

الجولة الثالثة عشرة: الأهلي ضد المصري

الجولة الرابعة عشرة: الأهلي ضد الإسماعيلي

الجولة الخامسة عشرة: الأهلي ضد طلائع الجيش

الجولة السادسة عشرة: الأهلي ضد وادي دجلة

الجولة السابعة عشرة: الأهلي ضد البنك الأهلي

الجولة الثامنة عشرة: الأهلي ضد الجونة

الجولة التاسعة عشرة: الأهلي ضد سموحة

الجولة العشرون: الأهلي ضد زد إف سي

الجولة الحادية والعشرون: الأهلي ضد المقاولون

وفي ذات السياق يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

موعد غلق القيد الصيفيانطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبرهذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية. موعد القيد الشتويالفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.