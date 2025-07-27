شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وملاعب مباريات الأهلى حتى نهاية الدور الأول للدورى 2025 / 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري المصري، ومنها مباريات الأهلي بطل الدوري المصري في النسخة الأخيرة، والذي يستهل الموسم الحالي بمواجهة مودرن سبورت يوم 9 أغسطس القادم.

وجاءت مواعيد وملاعب مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى.. يوم السبت 9 أغسطس.. مودرن سبورت × الأهلي.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثانية.. يوم الجمعة 15 أغسطس.. الأهلي × فاركو.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثالثة.. لن يلعب

الجولة الرابعة.. يوم الإثنين 25 أغسطس.. غزل المحلة × الأهلي.. استاد غزل المحلة.. الخامسة مساءً.

الجولة الخامسة.. يوم السبت 30 أغسطس.. الأهلي × بيراميدز.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. استاد السويس الجديد.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ11.. يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.. الأهلي × الاتحاد.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ12.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ13.. يوم الأحد 2 نوفمبر.. الأهلي × المصري.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ14.. يوم الثلاثاء 25 نوفمبر.. الأهلي × الإسماعيلي.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة 15.. يوم الإثنين 19 يناير 2026.. طلائع الجيش × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ16.. يوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. الأهلي × وادي دجلة.. استاد القاهرة.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ17.. يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.. البنك الأهلي × الأهلي.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ18.. يوم الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي × الجونة.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ19.. يوم الإثنين 23 فبراير 2026.. سموحة × الأهلي.. استاد برج العرب.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ20.. يوم السبت 28 فبراير 2026.. الأهلي × زد.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ21.. يوم الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون العرب × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. التاسعة والنصف مساءً.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، بداية من بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الأهلي إلى التدريبات، عقب نهاية معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، وشهد خوض مباراتين وديتين، حيث فاز على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على فريق البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة.

كان خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعًا مع طاقمه المعاون في ختام المعسكر الخارجي بتونس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة والمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل بداية منافسات الموسم.

في ذات السياق، وصلت بعثة النادي الأهلي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المعسكر الذي أقيم بمدينة طبرقة التونسية تنفيذ اللاعبين لبرنامج بدني وخططي متكامل، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الاهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.

من جانبه، أكد خوسيه ريبييرو، أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبيرو: إن الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

وتابع: نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت.

واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.