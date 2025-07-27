شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز فى الجولة الـ20 بالدورى 1 مارس 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم قرعة الدورى الممتاز لموسم 2025 – 2026 لتحديد مباريات المسابقة بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وقد حددت القرعة مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ20 على أن تقام بملعب الدفاع الجوى بتاريخ الأول من مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى التاسعة والنصف مساء طبقا للتوقيت الشتوى الذى حددته رابطة الأندية، من أجل خوض المباريات فى جو صحى لإراحة كل أطراف المنظومة الرياضية.

وجاءت مواجهات الزمالك خلال الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه القرعة، كالتالى:

الجولة الأولى: الزمالك وسيراميكا

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: الزمالك ومودرن سبورت

الجولة الرابعة: الزمالك وفاركو

الجولة الخامسة: الزمالك ووادى دجلة

الجولة السادسة: الزمالك والمصرى

الجولة السابعة: الزمالك والإسماعيلى

الجولة الثامنة: الزمالك والجونة

الجولة التاسعة: الزمالك والأهلى

الجولة العاشرة: الزمالك والمحلة

الجولة الحادية عشرة: الزمالك "باى" ــ راحة من المباريات

الجولة الثانية عشرة: الزمالك والبنك الأهلى

الجولة الثالثة عشر الزمالك وطلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة عشرة الزمالك وإنبى

الجولة السادسة عشرة: الزمالك وبتروجت

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة: الزمالك وحرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة: الزمالك وزد إف سى

الجولة العشرون: الزمالك وبيراميدز

الجول الحادية والعشرون: الزمالك والاتحاد السكندرى