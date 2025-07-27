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نصر أبو الحسن يزور معسكر برج العرب لدعم لاعبى الإسماعيلى قبل الموسم الجديد

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نصر أبو الحسن يزور معسكر برج العرب لدعم لاعبى الإسماعيلى قبل الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - حرص نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على زيارة معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى عبر فيس بوك، صورا لزيادة نصر أبو الحسن للمعسكر معلقا عليه: "المهندس نصر أبو الحسن يزور معسكر الفريق في برج العرب لدعم اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد".

وجاءت مباريات الإسماعيلي في موسم 2025/2026 كالتالي:

الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"
الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"
الجولة الثالثة - ضد الإتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"
الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز "
الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"
الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"
الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"
الجولة الثامنة -  ضد إنبي "بتروسبورت"
الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"
الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"
الجولة الحادية عشرة - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"
الجولة الثانية عشرة - ضد فاركو "الإسكندرية"
الجولة الثالثة عشرة - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"
الجولة الرابعة عشرة - ضد الأهلي "القاهرة"
الجولة الخامسة عشرة - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"
الجولة السادسة عشرة - ضد مودرن سبورت
الجولة السابعة عشرة - راحة
الجولة الثامنة عشرة - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"
الجولة التاسعة عشرة - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"
الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"
الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "برج العرب".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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