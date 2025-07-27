شكرا لقرائتكم خبر عن نصر أبو الحسن يزور معسكر برج العرب لدعم لاعبى الإسماعيلى قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على زيارة معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى عبر فيس بوك، صورا لزيادة نصر أبو الحسن للمعسكر معلقا عليه: "المهندس نصر أبو الحسن يزور معسكر الفريق في برج العرب لدعم اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد".

وجاءت مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري موسم 2025/2026 كالتالي:

الجولة الأولى - ضد بتروجت "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية - ضد بيراميدز "30 يونيو"

الجولة الثالثة - ضد الإتحاد السكندري "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة - ضد طلائع الجيش "استاد جهاز الرياضة"

الجولة الخامسة - ضد غزل المحلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة - ضد زد "استاد القاهرة"

الجولة السابعة - ضد الزمالك "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثامنة - ضد إنبي "بتروسبورت"

الجولة التاسعة - ضد البنك الأهلي "استاد الإسماعيلية"

الجولة العاشرة - ضد سموحة "الإسكندرية"

الجولة الحادية عشرة - ضد حرس الحدود "استاد الإسماعيلية"

الجولة الثانية عشرة - ضد فاركو "الإسكندرية"

الجولة الثالثة عشرة - ضد كهرباء الإسماعيلية "استاد الإسماعيلية"

الجولة الرابعة عشرة - ضد الأهلي "القاهرة"

الجولة الخامسة عشرة - ضد المقاولون العرب "استاد الإسماعيلية"

الجولة السادسة عشرة - ضد مودرن سبورت

الجولة السابعة عشرة - راحة

الجولة الثامنة عشرة - ضد وادي دجلة "استاد الإسماعيلية"

الجولة التاسعة عشرة - ضد سيراميكا "المقاولون العرب"

الجولة العشرون - ضد الجونة "استاد الإسماعيلية"

الجولة الحادية والعشرون - ضد المصري "برج العرب".