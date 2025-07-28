مروان عطية يحتفل بمولودته الأولى ويطلق عليها هذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقدوم مولودته الأولى والتي أطلق عليها "ألما".

وكتب نجم وسط الأهلي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله على جميـل مـا أعطى وعظيم ما وهب، رزقنا الله بمولودتنا آلما".

ونشر عطية أيضًا مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل المستشفى رفقة مولودته "آلما".

وكان مروان عطية غاب عن معسكر النادي الأهلي في تونس، بسبب عدم جاهزيته بعد خضوعه لعملية جراحية "الفتاق".

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة طلب ريبيرو صفقة تونسية

مصدر يوضح لمصراوي مصير عمر فرج بعد عودته للزمالك