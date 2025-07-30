دورة مونتريال: غوف تعاني لبلوغ الدور الثالث وخروج باوليني

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : بدأت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثانية عالميا، مشوارها في دورة مونتريال الألف نقطة لكرة المضرب، بفوز شاق في الدور الثاني على مواطنتها دانييل كولينز 7 5 و4 6 و7 6 (7 2) الثلاثاء.

وكانت بطلة رولان غاروس لهذا الموسم والمصنفة أولى في هذه الدورة قاب قوسين أو أدنى من السقوط عند الحاجز الأول، لكن ابنة الـ 21 عاما فازت بالنقاط الست الأخيرة وخرجت منتصرة بعد مواجهة استمرت لقرابة ثلاث ساعات.

وعلقت بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2023 على اللقاء قائلة "كانت مباراة محبطة بالنسبة لي، لاسيما أني كنت أتمرن جيدا لكني لم أتمكن من نقل ذلك (إلى المباراة). آمل أن أكون قد وضعت خلفي أسوأ مباراة لي في الدورة وأن أعود أقوى في الدور التالي".

وتلتقي غوف في الدور الثالث الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي تغلبت بدورها على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6 4 و6 2.

وعانت غوف، الساعية إلى لقبها الحادي عشر، بشكل خاص من الأخطاء المزدوجة على الإرسال والتي بلغت 23، واكتفت بثلاثة إرسالات ساحقة، آخرها كان لحسم اللقاء بعد ساعتين و55 دقيقة على بدايته.

وتابعت غوف "كانت معركة صعبة. الإرسال كان التحدي الأصعب. لو استطعت تقليص ذلك (الأخطاء المزدوجة على الإرسال) إلى النصف، لكانت مباراة أسرع بالنسبة لي. أعتقد أني كنت ألعب بشكل جيد، باستثناء هذا الجزء من لعبي (الإرسال)".

وفي أبرز المباريات الأخرى، حققت اليابانية الصاعدة من التصفيات آيو إيتو المفاجأة بإقصائها الإيطالية جازمين باوليني المصنفة سادسة عالميا بالفوز عليها 2 6 و7 5 و7 6 (7 5).

وما يزيد من حجم انجاز اليابانية البالغة 21 عاما أنها حققت في الدور الأول على حساب الأميركية كايتي فولينتس فوزها الأول على الإطلاق في دورات الألف نقطة، ثم نجحت الثلاثاء في أن تضيف انجازا آخر متمثلا بأول انتصار لها على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات في العالم.

وبدت باوليني في طريقها لحسم اللقاء ضد المصنفة 105 عالميا بحصولها على فرصة للفوز بها في الشوط العاشر من المجموعة الثانية، لكن وصيفة رولان غاروس وويمبلدون لعام 2024 فرطت بها ودفعت في النهاية ثمن ذلك.

وتواصل إيتو مغامرتها بمواجهة الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو الحادية والخمسين والتي تغلبت بدورها على الأميركية آشلين كروغر 6 4 و6 4.