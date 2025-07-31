إيقاف لاعب أن بي ايه السابق أريناس لاستضافة ألعاب قمار غير قانونية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أوقف لاعب دوري "أن بي ايه" السابق في كرة السلة غيلبرت أريناس الأربعاء مع خمسة أشخاص آخرين لاستضافته ألعاب بوكر غير قانونية، بحسب ما أعلن القضاء الأميركي.

وأجّر نجم واشنطن ويزاردز السابق مقرا فاخرا في إنسينو، في ضواحي لوس أنجليس، "لاستضافة ألعاب بوكر غير قانونية ذات رهانات عالية"، بين أيلول/سبتمبر 2021 وتموز/يوليو 2022، بحسب لائحة الاتهام التي أعلن عنها في لوس أنجليس.

وتزعم لائحة الاتهام أن التجمعات شملت شابات تلقين بقشيشا لـ"تقديم المشروبات، توفير التدليك والصحبة".

ومن بين الموقوفين الاسرائيلي يفغيني غيرشمان، أحد الأفراد المعروفين في الأوساط الجرمية.

ولعب أريناس في دوري أن بي ايه حتى عام 2012 خاض خلالها مباراة "كل النجوم" ثلاث مرات، ثم انتقل إلى الدوري الصيني حيث لعب مع شنغهاي شاركس.

في 2009، تورط في حادث مع زميله في واشنطن، جافاريس كريتنتون، حين أحضر كلاهما أسلحة إلى غرفة تبديل الملايس. ادعى أريناس انذاك ان خلافهما يعود إلى لعب الورق. أقر أريناس بالذنب لحيازته أسلحة نارية بشكل غير قانوني وأوقف خمسين مباراة في دوري أن بي ايه لموسم 2010.

ويواجه ابن الثالثة والأربعين ثلاث تهم، بينها تنظيم أنشطة ألعاب غير قانونية، تعرضه كل منها إلى عقوبة السجن خمس سنوات.