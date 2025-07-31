السعودي عبد الحميد في طريقه من روما إلى لنس على سبيل الإعارة (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - باريس : يبدو الظهير الدولي السعودي سعود عبد الحميد في طريقه لمغادرة روما الإيطالي والانتقال إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم من أجل الدفاع عن ألوان لنس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

وأفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي قبل أيام بأن عبد الحميد سينتقل إلى الدوري الفرنسي من أجل الدفاع على الأرجح عن ألوان تولوز على سبيل الإعارة لموسم واحد من دون خيار التعاقد معه نهائيا.

لكنه عاد وقال الأربعاء إن نجم الهلال السابق سينتقل بالشروط عينها إلى لنس وليس تولوز، لأن الأخير غير قادر على ضم لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب تشكيلته الحالية، على أن يُعلن عن الصفقة في نهاية الأسبوع الحالي.

ودخل عبد الحميد الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده السادس والعشرين، التاريخ كأول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي، بعدما انضم إلى روما في آب/أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2027.

لكن الدولي السعودي الذي خاض حتى الآن 38 مباراة بألوان منتخب بلاده منذ بدايته الدولية مع "الأخضر" في الخامس من أيلول/سبتمبر 2019، اكتفى بخوض ثماني مباريات مع نادي العاصمة الإيطالية في كافة المسابقات، سجل خلالها هدفا ضد براغا البرتغالي في مسابقة "يوروبا ليغ" ليصبح بالتالي أول سعودي يسجل في مسابقة أوروبية.

اللاعب الذي وُلد في جدة حيث بدأ ممارسة كرة القدم، استهل مشواره في اللعبة من بوابة نادي الاتحاد الذي تدرج في صفوف ناشئيه.

ولفت الأنظار ما أدى إلى ترقيته وهو في عامه التاسع عشر إلى الفريق الأول عام 2018 للعب في دوري المحترفين في طريقه لفرض نفسه عنصرا لا غنى عنه.

وانضم عبد الحميد للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2022، بعد رغبة اللاعب في خوض تجربة مع "الزعيم" رافضا تجديد عقده مع الاتحاد.