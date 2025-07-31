شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوفر واقي كتف لـ إمام عاشور قبل المشاركة في التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير واقي للكتف للاعب إمام عاشور لارتدائه مع العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر، عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

ويرغب مسئولو الأهلي في توفير الحماية الكافية لإمام عاشور، وعدم تعرضه لإصابة قوية تعرضه للغياب لفترة طويلة، لاسيما وأنه تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة مرتين منذ الانضمام للأهلي قبل موسمين عطلته مدة 6 أشهر عن الفريق الأحمر.

ويواجه إمام عاشور صعوبة فى اللحاق بانطلاقة فريقه ببطولة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي مازال يتلقى العلاج التأهيلي منها تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية، وإعلان الجاهزية التامة للمباريات الرسمية.

وتنطلق بطولة الدوري 8 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة، وتُشير الدلائل إلى أن عاشور مازال يؤدي برنامجاً تأهيلياً للتعافي من كسر الترقوة الذي تعرض له حتى يتماثل للشفاء.

ويخضع إمام عاشور لفحوصات وأشعة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدى التئام الكسر الذي تعرض له فى الكتف خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

ويرغب الأهلي فى الوقوف على مدى استجابة امام عاشور لبرنامج التأهيل الذي خضع له مؤخراً للتعافي من جراحة "الكتف"، التى أجراها فى أمريكا قبل أسابيع بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي فى افتتاح كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل السلبي.