شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يُقرر تصعيد أكبر دفعة ناشئين في تاريخه إلى الفريق الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي إنبي تصعيد 10 لاعبين دفعة واحدة من قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026، في سابقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ النادي والكرة المصرية.

واستقبل أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة النادي، اللاعبين بمقر النادي، مشيدًا بما حققوه من نجاح داخل القطاع، ومؤكدًا أن الإدارة بذلت مجهودًا كبيرًا لتوفير الفرصة لهم، مطالبًا إياهم بالحفاظ عليها، ووصفهم بـ"أنجح قطاع ناشئين في مصر".

وشملت الدفعة الجديدة لاعبين من مواليد 2005 حتى 2008، وجاءت تتويجًا لاستراتيجية النادي التي تركز على البناء من الداخل والاستثمار في أبناء النادي.

ووجه الشريعي الشكر إلى كل من ساهم في هذه المنظومة الناجحة، وعلى رأسهم:عماد جابر، أحمد سمير بيبو، محمد إسماعيل، وليد رمضان، إبراهيم محمد، وسامي ندا، بجانب الأجهزة الفنية والطبية والإدارية والعاملين.

وأكد الشريعي أن تصعيد هذه المجموعة يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى ضخ دماء شابة داخل الفريق الأول، وتكوين جيل جديد قادر على تمثيل إنبي بشكل مشرف في المستقبل.

وأوضح رئيس النادي أنه وأعضاء المجلس وضعوا على عاتقهم استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على البناء من الداخل وتخريج أجيال من اللاعبين القادرين على حمل اسم إنبي في المستقبل، مشدداً على أن هذه الدفعة ما هي إلا البداية.

من جانبهم، أعرب اللاعبون الصاعدون عن سعادتهم بالفرصة التاريخية، مؤكدين عزمهم على إثبات جدارتهم بثقة النادي.



ناشئو إنبى مع أيمن الشريعى رئيس النادي



ناشئين إنبي مع أيمن الشريعي



الاجهزة الفنية لنادى إنبى



الشريعى مع ناشئى إنبي



أيمن الشريعى رئيس إنبي