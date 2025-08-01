شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبروكسي الودية اليوم قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

مباراة ودية جديدة يخوضها الزمالك أمام فريق بروكسي، اليوم الجمعة، على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، المقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك وبروكسى

وتقام مباراة الزمالك أمام بروكسى فى تمام السادسة مساء اليوم بملعب نادى النادى بالعاصمة الادارية الجديدة، بعد أن خاض مباراة أمس الخميس أمام غزل المحلة

وتأتي مواجهة الزمالك الودية أمام بروكسي ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبل ضربة البداية الرسمية، حيث يبدأ الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة قوية أمام سيراميكا، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة المسابقة.

الزمالك يختتم معسكر العاصمة الادارية

وكان الزمالك قد اختتم مؤخرًا معسكره المغلق الذي أقامه في العاصمة الإدارية واستمر لعدة أيام، شهد خلالها الفريق خوض أربع مباريات ودية أمام فرق رع، الشمس، وادي دجلة، وغزل المحلة، وحقق الفريق خلال هذه المواجهات استفادة فنية كبيرة، خاصة على مستوى رفع معدل الانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب، مع عناصر الفريق الأساسية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استغلال ودية بروكسي لتجربة بعض الجوانب الخططية والتكتيكية، والوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل تحديد القائمة النهائية التي ستخوض لقاء الجولة الأولى أمام سيراميكا.

ومن المتوقع أن يمنح المدير الفني الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في الوديات السابقة، إلى جانب مواصلة منح الثقة للصفقات الجديدة التي أظهر بعضها مستويات مميزة خلال الفترة الماضية،ويأتي ذلك في ظل رغبة الزمالك في الظهور بشكل قوي مع بداية الموسم، والمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.