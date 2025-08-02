سون يعلن نهاية حقبته مع توتنهام

الرياص - اسماء السيد - سيول : نهاية حقبة في توتنهام: أعلن المهاجم وقائد الفريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين السبت نيته الرحيل هذا الصيف، بعد عشرة مواسم أمضاها مع فريق شمال لندن أحرز خلالها لقبا واحدا.

قال الجناح أمام صحافيين في سيول حيث يلعب توتنهام مع نيوكاسل الإنكليزي مباراة ودية الأحد "قبل البداية في المؤتمر الصحافي، أريد القول إنني قررت مغادرة النادي هذا الصيف"، موضحا أن توتنهام يساعده في هذا الصدد.

ووصل ابن الثالثة والثلاثين إلى الفريق الإنكليزي عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني مقابل ثلاثين مليون دولار.

خاض معه أكثر من 450 مباراة وأحرز أخيرا لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في موسم أبعدته الإصابات عن مستواه المعهود.

سون الذي سجل 173 هدفا مع توتنهام بينها 127 في الدوري ويرتبط معه بعقد حتى 2026، لم يكشف عن وجهته المقبلة وبدا متأثرا السبت.

أشارت تقارير صحافية إلى دخوله في مفاوضات مع نادي لوس أنجليس أف سي الأميركية للانتقال إلى صفوفه.

جلس إلى جانب مدربه الدنماركي توماس فرانك وقال "كان أصعب قرار في حياتي. ذكريات لا توصف".

تابع سون الذي استهل مشواره الاحترافي في الدوري الألماني لكرة القدم مع هامبورغ "أحتاج إلى بيئة جديدة تساعدني على النهوض. أنا بحاجة لتغيير، عشر سنوات هي مدة طويلة. جئت إلى شمال لندن وأنا طفل بعمر الثالثة والعشرين، صغير جدا. أترك هذا النادي رجلا فخورا".

إصابات

كان النصف الثاني من مشواره مع توتنهام متقلبا، مع ستة مدربين في ست سنوات.

تحت إشراف الأسترالي أنج بوستيكوغلو، آخر الراحلين، حل في المركز السابع عشر في الدوري لكنه تمكن من انتزاع اللقب القاري الرديف، وهو أول لقب قاري لتوتنهام في 41 سنة.

تابع سون "الفوز باللقب القاري جعلني أشعر بأني حققت كل ما يمكنني تحقيقه. أمضيت وقتا طويلا أفكر ما إذا كنت أريد اختبار كرة القدم في بيئة مختلفة، وأجريت محادثات مع نفسي مرار وتكرارا".

كما وجد سون نفسه يتيما في الهجوم بعد انتقال هاري كاين إلى بايرن ميونيخ الألماني في 2023.

بعد أن ورث شارة القائد إثر رحيل كاين، كان أقل حسما في موسم 2024 2025، خصوصا بسبب الإصابات، فجلس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، على غرار نهائي يوروبا ليغ.

في موسم 2022، كان من أفضل اللاعبين في برميرليغ، وأحرز لقب الهداف بالتساوي مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول (23 هدفا)، رغم انه لم يكن المسدد الأول لركلات الجزاء. أصبح آنذاك أول لاعب آسيوي يحرز لقب هداف الدوري الإنكليزي.

تعرض سون للتشتيت بسبب قضايا غير رياضية: أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية في أيار/مايو توقيف شخصين حاولا ابتزازه ماليا. قبلها، حُكم على والده، أحد الأشخاص المعروفين في البلاد وصاحب أكاديمية، بدفع غرامة بقيمة 2300 دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بسبب سوء معاملة الأطفال.

قال توماس فرانك القادم من برنتفورد "شخصيا، كانت أرغب كثيرا بالعمل مع هذا الشخص واللاعب الرائع".

تابع "هو أسطورة في سبيرز على مختلف المستويات، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ برميرليغ".