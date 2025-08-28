اخبار الرياضه

لقاء زوريخ: ألفريد تتوّج بسباق 100 م

0 نشر
0 تبليغ

لقاء زوريخ: ألفريد تتوّج بسباق 100 م

الرياص - اسماء السيد - زوريخ (سويسرا) : توجت البطلة الأولمبية جوليان ألفريد من جزيرة سانت لوسيا بسباق 100 م للسيدات في نهائي لقاء زوريخ لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي الخميس.

وسجّلت ألفريد التي أحرزت الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ وطنها الصغير خلال أولمبياد باريس العام الماضي، زمنا قدره 10.76 ث على مضمار ملعب ليتزيغروند.

وحلّت الجامايكية تيا كلايتون ثانية بزمن 10.84 ث، فيما أكملت البريطانية دينا آشر سميث منصة التتويج بتسجيلها 10.94 ث.

وكانت العدّاءة العاجية المخضرمة ماري جوزيه تا لو سميث قد استُبعدت في البداية بسبب انطلاقة خاطئة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

Advertisements

قد تقرأ أيضا