بطولة إنكلترا: مارتينيلي يُنقذ أرسنال من الخسارة أمام سيتي بهدف قاتل

الرياص - اسماء السيد - لندن : أنقذ البديل البرازيلي غابريال مارتينيلي فريقه من كابوس الخسارة أمام ضيفه مانشستر سيتي وفرض على ضيفه التعادل 1 1 الاحد على ملعب "الامارات" في لندن في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني تواليا والثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف لقلب هجومه الدولي النروجي إرلينغ هالاند منذ الدقيقة التاسعة، لكن مارتينيلي الذي دخل في الدقيقة 80 بدلبا من الهولندي يوريان تيمبر، نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الدقائق السبع المحتسبة وقتا بدل ضائع.

وخطف أرسنال، الطامح الى التتويج باللقب بعد وصافته في المواسم الثلاثة الاخيرة، نقطة ثمينة أعادته الى المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر وحامل اللقب، وبفارق الاهداف أمام جاره توتنهام وبورنموث، فيما بات رصيد سيتي 7 نقاط في المركز التاسع بعدما استهل الموسم بخسارتين مفاجئتين أمام توتنهام (2 0) وبرايتون (2 1). وبقي "الغانرز" من دون خسارة على ملعبه للمباراة الثالثة تواليا أمام سيتي.

وأجرى مدربه الإسباني ميكل أرتيتا تغييرين على تشكيلته مقارنة بمباراته ضد أتلتيك بلباو الإسباني (3 0) في الجولة الأولى من دوري أبطال اوروبا، فزّج بالبلجيكي لياندرو تروسار مكان إيبيريتشي إيزي والفرنسي وليام صليبا على حساب الإسباني كريستيان موسكيرا، فيما غاب قائده الدولي النروجي مارتن أوديغارد والبرازيلي غابريال جيزوس والألماني كاي هافيرتس والإكوادوري بييرو هينكابي بداعي الإصابة.

ومن جانب سيتي، جدّد مدربه الإسباني بيب غوارديولا ثقته بالتشكيلة التي سجّلت خمسة أهداف دون تلقي أي هدف في المباراتين الأخيرتين (ثلاثية في مرمى جاره يونايتد في الدوري، وثنائية في مرمى نابولي الايطالي في دوري الابطال).

وبخلاف مجريات الدقائق الأولى من المباراة، انتزع هالاند تقدما ثمينا وصاعقا في معقل أرسنال بعد ان استغل تمريرة للهولندي تيجاني رايندرس الذي انطلق بسرعة عالية من ما قبل منتصف الملعب، داخل المنطقة فسددها زاحفة على يمين الحارس الدولي الإسباني دافيد رايا (9).

وغابت الفرص الحقيقية في معظم فترات الشوط الأول، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع عندما تصدى حارس سيتي الجديد الإيطالي جانلويجي دوناروما لتسديدة قوية لنونو مادويكي من زاوية ضيّقة من داخل المنطقة (45+1).

وخشية من تعرّضه لخسارة ثانية أمام إثنين من أبرز منافسيه على اللقب بعد سقوطه أمام ليفربول، دفع أرتيتا ببوكايو ساكا العائد بعد إبلاله من الإصابة، في بداية الشوط الثاني، كما زجّ بإيزه مكان الإسباني ميكل ميرينو.

وترك ساكا أولى بصماته في اللقاء عندما مرّر كرة عرضية للإسباني مارتين سوبيمندي المتمركز على مشارف المنطقة، فسددها مقوّسة مرّت قريبة فوق مرمى دوناروما (48)، قبل أن يجرّب إيزي حظه لكن تسديدته رست بين أحضان الإيطالي (50).

وأضاع سيتي فرصة أكثر من ذهبية لمضاعفة تقدمه من هجمة مرتدة اخرى حيث تقدم البلجيكي جيريمي دوكو بالكرة لمسافة جيدة قبل أن يمررها الى هالاند المنطلق بسرعة نحو المرمى، وبدل أن يختار التمرير لزميله المنفرد أيضا فضّل النروجي التسديد تحت ضغط المدافعين فتصدى رايا لمحاولته (57).

وظلّ شبح اللمسة الأخيرة يطارد ارسنال الذي لم يستطع ترجمة تفوّقه التكتيكي على أرض الملعب، حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع عندما أظهر إيزي رؤية ثاقبة ومرر كرة بينية عالية خلف المدافعين تلقفها مارتينيلي الذي غمزها بدهاء ساقطة من أمام الكرواتي يوشكو غفارديول داخل مرمى دوناروما الذي كان مبتعدا نسبيا عن عرينه (90+3).

فيلا وعقدة الفوز

في المقابل، فشل أستون فيلا للمباراة الخامسة تواليا في تذوّق طعم الفوز بتعادله أمام مضيفه سندرلاند المنقوص 1 1 الأحد.

وفرّط فيلا بتقدمه في الدقيقة 67 عن طريق البولندي ماتي كاش الذي سجّل أول أهداف فريقه في الدوري هذا الموسم، قبل أن يعادل الفرنسي ويلسون إيسيدور النتيجة بعد ثماني دقائق لسندرلاند الذي أكمل المباراة منذ الدقيقة 33 بعشرة لاعبين إثر طرد ظهيره الموزمبيقي رينيلدو ماندافا.

ولم يسجّل فريق برمنغهام سوى هدف واحد هذا الموسم، وكان ذلك الثلاثاء الماضي خلال خروجه من كأس الرابطة الإنكليزية بركلات الترجيح أمام برنتفورد (1 1، 2 4 بركلات الترجيح).

وبات فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري في موقف لا يُحسد عليه، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات. أما سندرلاند، فرفع رصيده الى ثماني نقاط في المركز السابع.

وتلقى سندرلاند ضربة موجعة بطرد رينيلدو اثر احتكاك من دون كرة مع كاش (34)، وتمكن الأخير من إهداء فريقه التقدم من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة اكتفى حارس مرمى سندرلاند الهولندي روبن روفس برؤيتها تشق طريقها نحو شباكه (67).

لكنّ ردّ أصحاب الأرض كان مباغتا حيث تمكن إيسيدور من فرض التعادل اثر تمريرة رأسية من السويسري غرانيت تشاكا وضعت الاول في مواجهة الحارس الدولي الارجنتيني إيميليانو مارتينيس مباشرة (75).

وكاد كاش يمنح فيلا الفوز المنتظر في اللحظات الأخيرة من المباراة لكنّ رأسيته اثر كرة عرضية جاءت خفيفة فأمسكها الحارس روفس بسهولة (90+2).

وواصل بورنموث عروضه الجيدة وتعادل امام ضيفه نيوكاسل من دون أهداف.