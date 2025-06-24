تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للمذيع والإعلامي المعروف محمد محمود الشهير بـ(حسكا) وزوجته. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “حسكا”, في المقطع مع زوجته المذيعة الشابة سماح الصادق, وطفلتهم الصغيرة. المقطع الذي قامت بتصوير المذيعة سماح, حظي بتفاعل واسع من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي أشاد بالإطلالة ووصفها بالملفتة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الإعلامي محمد محمود “حسكا” وزوجته المذيعة “سماح” يخطفان الأضواء بإطلالة ملفتة مع طفلتهم الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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