شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة مع العازف “قسوم”

عادت الفنانة السودانية, المعروفة توتة عذاب, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو حديث تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة المثيرة للجدل وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشعلت توتة عذاب, الحفل بوصلة رقص مثيرة مع عازف “الطار” الشهير “قسوم”, وعلى أنغام إحدى أغنيات العرضة التي قدمتها في الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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