شاهد بالفيديو.. الفنانة اليمنية الحسناء سهى المصري تخطف الأضواء على مواقع التواصل السودانية بعد تألقها في أداء أشهر أغنيات ثنائي العاصمة

خطفت الفنانة اليمنية الحسناء سهى المصري, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها في فيديو كليب طرحته حديثاً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رددت المطربة اليمنية, أغنية ثنائي العاصمة الشهيرة (معايا معايا) بطريقة رائعة نالت إعجاب المتابعين. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبعد مشاهدة الأغنية بصوت سهى المصرى, تبارى على كتابة تعليقات الغزل في جمالها وأدائها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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