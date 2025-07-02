شاهد بالفيديو.. الفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري: (أنا حقي ما بوري لي زول)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من بث مباشر للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري, مع جمهورها عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة المثيرة للجدل ظهرت وهي ترد على تعليقات جمهورها الذي تابع البث المباشر. وعبرت شهد أزهري, في حديثها عن رفضها ظهور زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث قالت: (أنا حقي ما بوري لي زول وراجلي مافي زول بشوفه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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