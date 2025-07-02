فاجأ الفنان السوداني, الشاب محمد الفحيل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاقه أغنية جديدة أهداها لشقيقه الفنان شريف الفحيل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أهدى محمد, شقيقه الأكبر الأغنية رغم الخلافات الأخيرة بينهما والتي أشعلها الشقيق الأكبر شريف. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد سماعه الأغنية أشاد بالفنان محمد الفحيل, الذي تجاوز الخلافات بالأغنية التي يقول في مطلعها: (أخوي ما برضى الحقارة من الموت ما بيضارى وعينه حمراء وشرارة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنان محمد الفحيل يتناسى الخلافات ويدعم شقيقه “شريف” ويهديه أغنية جديدة (أخوي ما برضى الحقارة من الموت ما بيضارى وعينه حمراء وشرارة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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