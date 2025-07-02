ترتيبات لعودة النشاط التجاري بشارع الحرية بالخرطوم منتصف الشهر الجاري

أمن الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ومبادرة الشركات والتجار العاملين بشارع الحرية بالخرطوم على مزاولة العمل بالسوق ابتداءا من منتصف يوليو الجاري، .

وأعلنت الشركات العاملة في الموقع خلال اجتماعها مع مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى الإسهام في الأعمار وإزالة مخلفات الحرب والأنقاض وتوفير آليات لسحب جميع المهملات بالشارع فضلا عن التكفل بإنارة شارعي الحرية وامتداد البلدية بالطاقة الشمسية من تقاطع السيد عبد الرحمن وحتى مسجد فاروق ومن البنك السعودي فرع البلدية وحتى واحة الخرطوم، على أن تلتزم المحلية بعمليات النظافة وتأمين السوق بعد افتتاحه وتفعيل خطوط المواصلات حتى يتثني للمواطنين التسوق بالمحال التجارية.

إلى ذلك امتدحت المحلية الجهود التي اضطلعت بها الشركات والتجار العاملين بشارع الحرية والتقاطهم قفاز مبادرتهم الوطنية وحرصهم على تطبيع الحياة بعد الحرب ومساعيهم الجادة لأحياء منطقة السوق العربي وامتدادها الغربي بعد أن دمرتها مليشيا الدعم السريع، المتمردة مطالبة جميع التجار بوسط الخرطوم للعودة لمزاولة نشاطهم التجاري.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية على امتداد شارع الحرية تعتبر من أكبر الأسواق العاملة بالبلاد في مجال توريد الأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية، إضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات وافرع البنوك التجارية.

سونا